MN - Sheva: "Il Milan metterà pressione all'Inter: si decide partita per partita"
Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, si è così espresso a margine dela tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del campione ucraino, raccolte dall'inviato di MilanNews.it.
Campionato aperto?
"L'Inter ha una rosa molto più ampia, ha giocatori di spessore diverso ed è in vantaggio. Ma il Milan sta facendo un ottimo campionato. La partita vinta col Torino è un passo importante in avanti, Allegri ha caricato la squadra dopo la sconfitta contro la Lazio. Penso che il Milan vincerà le prossime partite e metterà pressione all'Inter. Si decide partita per partita. Se il Milan sta vicino all'Inter tutto può succedere...".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan