MN - Sheva: "Il Milan metterà pressione all'Inter: si decide partita per partita"

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Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, si è così espresso a margine dela tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del campione ucraino, raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

Campionato aperto?

"L'Inter ha una rosa molto più ampia, ha giocatori di spessore diverso ed è in vantaggio. Ma il Milan sta facendo un ottimo campionato. La partita vinta col Torino è un passo importante in avanti, Allegri ha caricato la squadra dopo la sconfitta contro la Lazio. Penso che il Milan vincerà le prossime partite e metterà pressione all'Inter. Si decide partita per partita. Se il Milan sta vicino all'Inter tutto può succedere...".