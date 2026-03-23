Lewandowski: "Non è cambiato nulla: sto prendendo tempo e non ho preso alcuna decisione"

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Robert Lewandowski, 38 anni ad agosto, rischia di diventare uno dei nomi tormentone per la prossima estate. Il campione polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona e ancora non ha rinnovato il suo accordo con il club blaugrana, fatto che sta alimentando ormai da tempo indiscrezioni e varie voci su quello che potrà essere il suo futuro. L'attaccante è stato anche accostato al Milan che, specialmente in caso di Champions League, potrebbe andare a fare un'altra operazione alla Modric, portando carisma nello spogliatoio.

Nonostante tutto il rumore circa quello che sarà, Lewandowski non si è sbilanciato nella conferenza stampa a inizio ritiro della Polonia, con cui cercherà di qualificarsi ai Mondiali in questi giorni. Queste le sue dichiarazioni: "Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa, sia nelle interviste che ai media. Nulla è cambiato per me in termini di ciò che vorrei. Sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione".