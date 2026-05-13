Serie A, la classifica a due giornate dalla fine: cinque in cinque punti per tre posti Champions
Il Napoli perde il primo di tre match point per assicurarsi la Champions League: i partenopei sono stati sconfitti allo stadio Maradona nella serata di ieri dal Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano parte alla grandissima e chiude il primo tempo in vantaggio di due reti, grazie a Bernardeschi e Orsolini. Nella ripresa tutt'altro Napoli che riesce a pareggiare con Di Lorenzo e Alisson. Nel finale però la meraviglia di Rowe che consegna i tre punti ai rossoblù. Al termine del posticipo della 36a giornata di Serie A, questa è la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 85
2. Napoli 70
3. Juventus 68
4. Milan 67
5. Roma 67
6. Como 65
7. Atalanta 58
8. Bologna 52
9. Lazio 51
10. Udinese 50
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 38
16. Cagliari 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 31
19. Verona 20
20. Pisa 18
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