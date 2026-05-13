Milan, le condizioni di Chrstian Pulisic verso la sfida contro il Genoa
Nell'allenamento di ieri, il primo della settimana verso il Genoa, Massimiliano Allegri ha avuto tutto il gruppo a disposizione, compreso Davide Bartesaghi, uscito malconcio dal match contro l'Atalanta. Oltre all'infortunato Modric, non si è allenato col resto dei compagni Christian Pulisic; si tratta però di semplice gestione del suo recupero dopo il problema al gluteo accusato domenica: per lui, la presenza al "Ferraris" non pare a rischio.
Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il programma della prossima giornata di Serie A, la 37a. Di seguito date e orari delle partite.
37ª GIORNATA DI SERIE A
Domenica 17 maggio
ore 12.30, Como-Parma
ore 12.30, Genoa-Milan
ore 12.30, Juventus-Fiorentina
ore 12.30, Pisa-Napoli
ore 12.30, Roma-Lazio
ore 15, Inter-Hellas Verona
ore 18, Atalanta-Bologna
ore 20.45, Cagliari-Torino
ore 20.45, Sassuolo-Lecce
ore 20.45, Udinese-Cremonese
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