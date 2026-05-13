Milan Femminile, impresa storica: le rossonere vincono lo Scudetto

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Impresa epica del Milan Femminile Primavera che lunedì sera ha vinto lo Scudetto, nella finale playoff che si giocava allo stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo. Le rossonere di mister Matteo Zago hanno sconfitto proprio le padrone di casa del Sassuolo ai tiri di rigore dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sul punteggio di 2-2. Un'impresa memorabile per il Milan Femminile Primavera che conquista il secondo scudetto della storia, il secondo in tre anni: anche due stagioni fa furono le neroverdi a essere sconfitte in finale.

Partenza sprint per la formazione milanista che dopo una ventina di minuti si porta in vantaggio con Vitale. Il Sassuolo però gioca e pareggia in apertura di ripresa con Vianello. Poco dopo l'ora di gioco è ancora il Milan a mettere la testa davanti grazie alla rete di Strauss, rapace dell'area di rigore. Quando tutto sembrava fatto, al 92° arriva la beffa con il pareggio di Andersone. Nei supplementari le ragazze milaniste lottano con unghie e con i denti, abili a soffrire e aggrappandosi ai miracoli di Belloli. Il portiere milanista sarà determinante dal dischetto: ne para due e permette a Cortinovis di realizzare quello decisivo per il titolo.