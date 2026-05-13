Da Milanello: squadra in ritiro da domani verso la sfida contro il Genoa

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Dopo il consueto giorno di pausa di lunedì, in cui non sono mancate le critiche dure e meritate per la prestazione indecente di domenica sera a San Siro contro l'Atalanta, il Milan è infatto tornato ieri ad allenarsi a Milanello. Il prossimo obiettivo è la trasferta dello stadio "Luigi Ferraris" per affrontare il Genoa che ormai è salvo da un paio di settimane: la gara si giocherà, salvo interventi del Viminale, domenica alle ore 12.30, in concomitanza con tutte le altre partite che coinvolgono formazioni interessate dalla lotta per la Champions League.

Come detto i rossoneri hanno ripreso ieri gli allenament: c'è la necessità di invertire due mesi e in generale un girone di ritorno da zona retrocessione, solo due vittorie e sette punti nelle ultime otto gare. Per cercare di farlo, il tecnico Massimiliano Allegri e il suo staff sono intenzionati a indire un ritiro per la squadra, in modo da compattarla in vista del prossimo cruciale impegno.

VERSO IL RITIRO

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la squadra rossonera sarà in ritiro, indetto a causa delle ultime prestazioni incedenti e a risultati altrettanto pessimi, da giovedì fino al match contro il Genoa, la cui data è ancora sotto esame dopo la decisione della Prefettura di Roma di spostare Roma-Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì alle 20:45. Domani, intanto, ci sarà un doppio allenamento a Milanello. La decisione è stata ufficializzata oggi stesso da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza.