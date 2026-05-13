Verso Genoa-Milan, da domani i rossoneri in ritiro a Milanello
Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Dopo un’ottima prima metà di stagione, conclusa a soli tre punti dalla vetta occupata dall’Inter, i rossoneri sono incappati in un netto e inatteso calo nel girone di ritorno.
La squadra ha infilato una serie di risultati negativi, mostrando un rendimento ben al di sotto delle aspettative e disperdendo quanto di positivo era stato costruito nei mesi precedenti. Tra errori, poca continuità e prestazioni spesso deludenti, il Diavolo è scivolato lontano dalle zone alte della classifica. Ora, con la stagione ormai nel vivo, anche il traguardo considerato prioritario dalla società — la qualificazione alla prossima Champions League — rischia concretamente di sfumare.
Nel frattempo, come riportato dal Corriere dello Sport, da domani il Milan sarà in ritiro per preparare la sfida contro il Genoa. Massimiliano Allegri è pronto a cominciare con le prime prove tattiche verso la sfida di Marassi, fondamentale per la qualificazione in Champions.
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