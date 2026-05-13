Tuttosport: "Ciak Furlani: la grande incertezza". Anche la sua posizione sarà al vaglio di Cardinale

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"Ciak Furlani: la grande incertezza": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che al Milan sono tutti in discussione, compreso Giorgio Furlani, la cui posizione, come quella di tutti gli altri dirigenti milanisti, sarà al vaglio di Gerry Cardinale. Due giorni fa l'ad rossonero ha convocato una riunioe con i capi area del club, chiedendo loro di rimanere compatti per il bene della società che sta attraverando un momento molto complicato in campo.

La qualificazione in Champions League, che fino a qualche settimana fa sembrava essere già in tasca, è tornata in discussione, ma si sa che arrivare tra le prime quattro sarà vitale per il futuro prossimo del Milan. Ieri Furlani è stato a Milanello insieme al ds Igli Tare per stare vicino alla squadra e al suo allenatore Max Allegri.