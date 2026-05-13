Milan, la Champions è fondamentale: ecco perché sposta gli equilibri

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Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Dopo un’ottima prima metà di stagione, conclusa a soli tre punti dalla vetta occupata dall’Inter, i rossoneri sono incappati in un netto e inatteso calo nel girone di ritorno.

La squadra ha infilato una serie di risultati negativi, mostrando un rendimento ben al di sotto delle aspettative e disperdendo quanto di positivo era stato costruito nei mesi precedenti. Tra errori, poca continuità e prestazioni spesso deludenti, il Diavolo è scivolato lontano dalle zone alte della classifica. Ora, con la stagione ormai nel vivo, anche il traguardo considerato prioritario dalla società — la qualificazione alla prossima Champions League — rischia concretamente di sfumare.

Il Diavolo deve raggiungere la Champions anche per un altro motivo: come ricorda il Corriere dello Sport, con la qualificazione in Champions League, Massimiliano Allegri potrebbe restare sulla panchina rossonera e imbastire il mercato secondo le sue richieste.

Senza, tutto sfumerebbe: bisognerebbe fare delle cessioni per fa rientrare i costi nel bilancio, alcuni giocatori non sarebbero così attratti dal vestire la maglia rossonera senza la possibilità di disputare il torneo più affascinante al mondo.