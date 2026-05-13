Genoa-Milan lunedì sera? Il ritiro dei rossoneri posticipato a domani

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La Prefettura di Roma ha deciso nelle scorse ore di spostare il derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì alle 20.45. Di conseguenza verranno posticipate anche le altre partire decisive per la corsa Champions, tra cui anche Genoa-Milan (sempre che il Tar non ribalti di nuovo tutto e dunque tutte le gare si giocherebbero come da calendiaro della Lega Calcio Serie A domenica a pranzo).

Questo spostamento ha comportanto una modifica nel programma settimanale dei rossoneri: il Diavolo avrebbe dovuto infatti andare in ritiro a partire dalla giornata di oggi, ma giocando lunedì a Genova l'inizio è stato spostato a domani. La decisione di restare tutti insieme a Milanello per qualche giorno è nata dopo il ko contro l'Atalanta, nel tentativo di compattarsi e fare squadra perchè solo tutti insieme si può uscire dal momento difficile. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.