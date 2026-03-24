Undici giocatori rimasti a Milanello: tre sono portieri e tre sono infortunati

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La sosta per le Nazionali, l'ultima di questa stagione prima del Mondiale che coronerà questa annata calcistica in estate, è ufficialmente cominciata. Come capita di consueto il centro sportivo di Milanello si è svuotato per grande parte, con tanti calciatori milanisti chiamati a raccolta per difendere i colori del proprio paese. Allegri ha colto al volo l'opportunità per far riposare chi è rimasto a Milano e ha concesso tre giorni di riposo: domenica, ieri e oggi. Gli allenamenti riprenderanno domani, mercoledì pomeriggio, a ranghi ridotti.

I convocati del Milan con le Nazionali sono 13 in totale. Questa la lista: Mike Maignan (Francia), Zachary Athekame (Svizzera U21), Davide Bartesaghi (Italia U21), Koni De Winter (Belgio), Pervis Estupinan (Ecuador), David Odogu (Germania U20), Strahinja Pavlovic (Serbia), Fikayo Tomori (Inghilterra), Ardon Jashari (Svizzera), Luka Modric (Croazia), Christian Pulisic (USA), Adrien Rabiot, (Francia), Alexis Saelemaekers (Belgio).

A Milanello, della prima squadra, rimarrano dunque solamente undici calciatori, di cui 3 portieri e 3 alle prese con problemi fisici. La squadra di Allegri dunque, come capitato anche in precedenza, svolgerà gli allenamenti in sinergia con Milan Futuro. Questa la lista dei calciatori rimasti a Milanello:

- Pietro Terracciano

- Lorenzo Torriani

- Matteo Pittarella

- Matteo Gabbia (infortunato)

- Youssouf Fofana

- Ruben Loftus-Cheek (infortunato)

- Samuele Ricci

- Niclas Fullkrug

- Rafael Leao (infortunato)

- Santiago Gimenez

- Cristopher Nkunku