Nazionali, la lista completa dei 13 giocatori rossoneri convocati
Ultima sosta per le Nazionali di questa stagione: si decideranno le ultime partecipanti al Mondiale 2026 che si disputerà la prossima estate in Nord America tra Canada, Stati Uniti e Messico. Al termine di questa pausa, dunque, ci sarà il rush finale con le ultime otto giornate di campionato di Serie A: i rossoneri ripartiranno dal Maradona contro il Napoli nella sera di Pasquetta. Sarà necessario che tutti i calciatori siano a totale disposizione e sul pezzo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
Prima però quest'ultima sosta che vede coinvolti ben 13 giocatori rossoneri della prima squadra, chiamati dal selezioni maggiori e under. Di seguito la lista completa dei milanisti impegnati nei prossimi giorni.
Mike Maignan (Francia)
Zachary Athekame (Svizzera U21)
Davide Bartesaghi (Italia U21)
Koni De Winter (Belgio)
Pervis Estupinan (Ecuador)
David Odogu (Germania U20)
Strahinja Pavlovic (Serbia)
Fikayo Tomori (Inghilterra)
Ardon Jashari (Svizzera)
Luka Modric (Croazia)
Christian Pulisic (USA)
Adrien Rabiot (Francia)
Alexis Saelemaekers (Belgio).
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