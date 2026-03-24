Serie A ferma ai box: la prossima giornata a Pasqua con due big match cruciali
La Serie A Enilive ha imboccato la corsia dei box e si è fermata al garage, per l'ultima volta in questa stagione. Sosta per il calcio dei club, con l'ultima sosta per le nazionali dell'anno prima che la stagione si concluda in estate con il Mondiale nordamericano che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico. Il massimo campionato italiano ritornerà con il 31° turno fra due settimane e lo farà in grande stile, nel weekend di Pasqua con due big match che coinvolgono quattro delle prime sei della classifica e che potrebbero essere determinanti per le sorti della stessa: Inter-Roma e Napoli-Milan. Di seguito il calendario.
SERIE A ENILIVE, 31^ GIORNATA - IL PROGRAMMA
sabato 4 aprile - Sabato Santo
ore 15, Sassuolo-Cagliari
ore 18, Hellas Verona-Fiorentina
ore 20.45, Lazio-Parma
domenica 5 aprile - Pasqua
ore 15, Cremonese-Bologna
ore 18, Pisa-Torino
ore 20.45, Inter-Roma
lunedì 6 aprile - Pasquetta
ore 12.30, Udinese-Como
ore 15, Lecce-Atalanta
ore 18, Juventus-Genoa
ore 20.45, Napoli-Milan
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