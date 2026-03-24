Serie A ferma ai box: la prossima giornata a Pasqua con due big match cruciali

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La Serie A Enilive ha imboccato la corsia dei box e si è fermata al garage, per l'ultima volta in questa stagione. Sosta per il calcio dei club, con l'ultima sosta per le nazionali dell'anno prima che la stagione si concluda in estate con il Mondiale nordamericano che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico. Il massimo campionato italiano ritornerà con il 31° turno fra due settimane e lo farà in grande stile, nel weekend di Pasqua con due big match che coinvolgono quattro delle prime sei della classifica e che potrebbero essere determinanti per le sorti della stessa: Inter-Roma e Napoli-Milan. Di seguito il calendario.

SERIE A ENILIVE, 31^ GIORNATA - IL PROGRAMMA

sabato 4 aprile - Sabato Santo

ore 15, Sassuolo-Cagliari

ore 18, Hellas Verona-Fiorentina

ore 20.45, Lazio-Parma

domenica 5 aprile - Pasqua

ore 15, Cremonese-Bologna

ore 18, Pisa-Torino

ore 20.45, Inter-Roma

lunedì 6 aprile - Pasquetta

ore 12.30, Udinese-Como

ore 15, Lecce-Atalanta

ore 18, Juventus-Genoa

ore 20.45, Napoli-Milan