Milanello, il punto sugli infortunati: oggi si lavora sul campo

Il Milan oggi inizierà il vero e proprio lavoro sul campo in vista del decimo turno di Serie A Enilive in programma domenica sera alle 20.45 contro la Roma capolista a San Siro. I rossoneri nella giornata di ieri hanno svolto un lavoro di scarico in palestra con il solo Ruben Loftus-Cheek a scendere a lavorare sul campo. Ardon Jashari ha svolto un lavoro personalizzato con lo staff tecnico: lo svizzero e Pervis Estupinan sono attesi a lavorare in gruppo nelle sessioni di allenamento di oggi.

Di seguito invece il punto sui calciatori acciaccati post Bergamo e infortunati, come riportato da Sky Sport 24 ieri pomeriggio:

FIKAYO TOMORI: acciaccato dopo la partita di Bergamo, gli esami che sono stati svolti oggi hanno dato esiti negativi ed escluso lesioni. Ma c’era e c’è un forte dolore muscolare per una contusione che rischia di compromettere seriamente la sua presenza per Milan Roma. Situazione che andrà valutata ora dopo ora.

SANTIAGO GIMENEZ: niente di grave per il messicano che ieri sera ha lasciato il campo dopo un colpo alla caviglia, anche per lui esami negativi. Sarà valutato giornalmente.

CHRISTIAN PULISIC: il recupero per la gara contro la Roma dell'americano è al momento molto complicato, anche se rimane una piccolissima chance per averlo in panchina. Molto dipenderà dai prossimi allenamenti e da quando tornerà in gruppo.

ADRIEN RABIOT: per il francese invece c'è la possibilità di tornare in gruppo prima di Parma ma anche qui al momento la probabiltà è bassa.