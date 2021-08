Milanello, le immagini della seduta di allenamento odierna

Prosegue la preparazione pre stagionale del Milan, tornato ad allenarsi a Milanello dopo l'amichevole con il Valencia. I rossoneri hanno pubblicato sul proprio account Twitter quattro foto della sessione di allenamento odierna e continueranno a lavorare in vista dell'amichevole di domenica prossima, in programma in Austria con il Real Madrid.

Pre-season training continues back at Milanello



La squadra torna a Milanello: prosegue la preparazione #SempreMilan pic.twitter.com/16tcgrQnFO — AC Milan (@acmilan) August 6, 2021