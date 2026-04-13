Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti in vista del Verona

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Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, i rossoneri quest'oggi torneranno in campo a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Verona.

Di Pietro Mazzara

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI NEL POST PARTITA

"Ora si può dire tutto e il contrario di tutto. Il dato oggettivo su cui dobbiamo migliore è che per 4 volte non abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto una partita molto brutta, eravamo frettolosi, non abbiamo avuto pazienza, e sapevamo che l’Udinese poteva far male. Percorso? Sì, ma all'interno di una stagione c’è un momento difficile. C’è un solo modo: lavorare e preparare bene Verona, anche perché l’obiettivo lo possiamo raggiungere anche all’ultima partita”.