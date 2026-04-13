Serie D, Milan Futuro vincente contro il Brusaporto: la classifica

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Una grande vittoria. Milan Futuro domina e vince a Brusaporto, battendo con un netto 4-0 i bergamaschi. Se già il primo era stato incoraggiante, con il primo gol nella categoria di Minotti, nella ripresa la squadra si è scatenata colpendo grazie a Sardo, Magrassi e Traorè. Rossoneri padroni del campo e del gioco, davvero ispirati in attacco. Serviva una prestazione così, ci voleva un pronto riscatto dopo il recente stop nel recupero a domicilio del Real Calepina (0-1) e i pareggi precedenti con Villa Valle (1-1) e Sondrio (2-2). I ragazzi di Mister Oddo sono tornati a esprimersi al meglio, facendo splendere il loro talento cristallino.

Marcatori a parte, va menzionate anche la prova maiuscola di Ossola e sottolineato l'apporto preziosa di Dalpiaz, come l'esordio per Longoni. La 31ª giornata del campionato di Serie D permette al Diavolo di consolidare il 5° posto in classifica, toccando quota 50 punti, avvicinandosi alla Leon (-1) e implementando il vantaggio rispetto alla zona playoff occupata (+4). Nel prossimo weekend, domenica 19 aprile alle 15.00, Milan Futuro sarà di scena a Solbiate Arno e affronterà la Varesina, dando il via a una serie di gare sulla carta abbordabili ma a maggior ragione delicate ed essenziali per rimanere in cima e crescere ancora.