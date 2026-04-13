Milan Primavera, oggi in campo alle 17.00 contro l'Atalanta: info e orari
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Il Milan Primavera torna in campo oggi, lunedì 13 aprile alle 17.00 in casa contro l'Atalanta. Un appuntamento importantissimo per i rossoneri, valido per la 33^ giornata. I rossoneri arrivano all'appuntamento dopo il convincente 2-0 sul Lecce, successo che ha interrotto una serie negativa di cinque gare con appena due punti raccolti, frutto di tre sconfitte e due pareggi. Un segnale di reazione importante, ma la classifica impone continuità: il Milan è 13° con 42 punti, a sette lunghezze dal sesto posto occupato dall'Inter, ultima posizione utile per i playoff. Otto giornate alla fine, sette punti da recuperare: margine ridotto, ma non ancora proibitivo.
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