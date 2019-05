MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna: torelli, tecnica ed esercitazioni attacco/difesa

Squadra al lavoro a Milanello per il secondo allenamento settimanale in preparazione dell'ultima partita stagionale, domenica sera contro la SPAL alle 20.30 al Paolo Mazza.

REPORT

Via alle 11.00 con una serie di giri di corsa lungo il perimetro e alcuni torelli a tema nella porzione di campo alle spalle delle porte. A seguire un po' di tecnica con l'ausilio delle sagome e un supplemento di lavoro atletico: passaggi da controllo orientato e poi scatti sui 15 metri. La squadra è stata poi divisa in due gruppi per un'esercitazione specifica attacco contro difesa. In conclusione, la consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

Domani prevede ancora un allenamento mattutino preceduto da una sessione video per le 10.30.