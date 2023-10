milanello report - Torelli, possesso e tattica verso il Dortmund

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo incontro di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Borussia Dortmund mercoledì 4 ottobre alle 21.00 al Signal Iduna Park.

REPORT

Inizio del lavoro in palestra per la consueta attivazione muscolare prima uscire sul campo rialzato dove il gruppo ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici. La sessione è proseguita con torelli a tema e una serie di esercitazioni sul possesso palla che hanno anticipato la parte tattica. Infine, la consueta partitella su campo ridotto.

MARTEDÌ 3 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un allenamento mattutino, con la partenza per Dortmund prevista nel pomeriggio.