Oggi è l'ultima giornata di viglia stagionale in casa rossonera. La partita contro la Spal, infatti, chiuderà la Serie A per il Milan. Per presentare la sfida contro la squadra ferrarese, Gennaro Gattuso interverrà oggi in conferenza stampa alle 14. I rossoneri, poi, partiranno nel pomeriggio alla volta di Ferrara.