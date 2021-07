Minotti: "Ziyech può essere il trequartista perfetto per il Milan, Vlasic mi convince meno"

Lorenzo Minotti, ex calciatore ed opinionista Sky, è intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport riguardo la questione legata al futuro numero dieci del Milan: "Al Milan serve un trequartista di qualità e con un po' di gol nelle gambe. Ziyech è un nome ideale, può essere il profilo perfetto. Vlasic mi convince un po' meno. Ritorno del pubblico negli stadi? Il Milan sarà un bell'esempio da osservare. Parliamo della squadra che ha ottenuto i migliori risultati in coincidenza con la mancanza dei tifosi. Il rendimento in trasferta è stato straordinario, ma San Siro può dare una grande spinta. Bisogna capire come reagirà la squadra".