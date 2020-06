Mirabelli su Rangnick: "Non si sa se nella nostra cultura una figura del genere si possa esprimere"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato della figura di Ralf Rangnick: "Stiamo parlando di un profilo che conosce il calcio europeo. La differenza è che in Italia abbiamo dei ruoli più specifici, mentre nel suo caso si parla di un personaggio importante, ma bisogna vedere se nella nostra cultura una figura del genere, che fa come in Inghilterra la funzione di allenatore-manager, si possa esprimere. Forse qui abbiamo una cultura diversa, ma lo scopriremo solo vivendo".