Mirabelli: “Suso nel suo ruolo è uno dei migliori, non è un trequartista”

Nell'intervista a 'Radio Sportiva', l'ex uomo mercato rossonero non ha nascosto le proprie perplessità sull’utilizzo di Suso da parte di Marco Giampaolo: "Suso è uno dei più forti in quel ruolo, ma non capisco chi auspica un modulo albero di Natale e farlo giocare trequartista. Dopo un pre-campionato bisogna avere le idee chiare, non cambiare in corsa. Suso è una certezza ed è stato messo dove non lo è".