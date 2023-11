Miracolo di Maignan, Parolo: "L'ha presa con la voglia di non prendere gol"

Negli ultimi minuti di recupero di Milan-Fiorentina Mike Maignan ha salvato il risultato con una parata quasi tragica, con un mix di bravura e pura fortuna. Mike ha respinto il tiro di Mandragora, a botta sicura e a pochi metri dalla porta, con la faccia. Un gesto che, per importanze e valore, ha lasciato tutti senza parole.

Nel post partita Marco Paolo, ex calciatore e talent di DAZN, lha commentata così: “Maignan l'ha presa con la voglia di non prendere gol. Ha seguito la traiettoria, fa quel passo in più che gli permette di prendere il pallone e salvare il Milan”.