MN - Abraham croce e delizia, Lo Monaco: "Segna dei gol incredibili o ne sbaglia alcuni facilissimi"

Tammy Abraham è l'acquisto dell'ultimo giorno di mercato del Milan. L'inglese si è presentato recitando un ruolo da protagonista nell'azione del 2-2 servendo l'assist a Rafa Leao. A raccontarci il nuovo centravanti rossonero è il direttore di Radio Romanista, Daniele Lo Monaco. Ecco un estratto delle sue parole ripreso dall'intervista in esclusiva per il nostro sito.

"Ha grandi doti tecniche e l'azione che ha portato al gol di Leao, dove c'è il suo assist, ne è la dimostrazione perché non stoppi la palla in velocità come ha fatto lui se non hai qualità. Dall'altra parte, alla Roma ha fatto vedere che questa voglia estrema di fare la cosa buona lo porta a fare confusione. Si crea quindi il contrasto dove segna dei gol incredibili o ne sbaglia alcuni facilissimi".