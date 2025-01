MN - Affare Gimenez, Passerini: "Con un successo a Zagabria il Milan avrebbe avuto qualche chance in più. Oggi filtra un po' di fiducia"

Tanti temi da affrontare nella triste e negativa serata del Maksimir. Ne abbiamo parlato con Carlos Passerini, nota firma de Il Corriere della Sera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Novità sul fronte Gimenez?

"Con la sconfitta di ieri il Milan si è inguaiato anche da questo punto di vista. Domani c'è il sorteggio e i rossoneri rischiano di pescare la squadra alla quale sta chiedendo l'attaccante, cioè il Feyenoord. Non era uno scenario previsto, bastava vincere per evitare un guaio in più. Gimenez poi serve molto a questo Milan, e lo abbiamo visto e capito anche ieri con Morata che ha confermato di non essere un bomber, e non lo sarà mai più vista anche l'età. Oggi è un giorno decisivo per tentare l'assalto al messicano, con un successo ieri sera a Zagabria però, il Milan avrebbe avuto qualche chance in più. Filtra un po' di fiducia, ma tra qualche speranza e riuscire poi a prenderlo davvero, insomma.. ne passa".