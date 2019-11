MN - Ag. Conti: "La sfida con la Juve è servita per aumentare l’autostima e la fiducia"

“Bisogna viverla serenamente e senza grandi clamori. Ieri ha fatto una grande partita e spero che ne faccia altre per dimostrare di essere tornato il giocatore di una volta”. Così Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, nella sua intervista per MilannNews.it dopo la partita del terzino destro contro la Juve. “Dopo la gara di ieri è normale che stia benissimo, la sfida con la Juve è servita per aumentare l’autostima e la fiducia in sé stesso. Però non basta una partita, bisogna aspettarne altre. Ha giocato nel suo ruolo, ha fatto il terzino destro anche se hanno giocato a quattro, ma ha fatto il terzino a differenza della partita con Lecce e Roma dove ha giocato nella posizione di terzo a destro di una difesa a tre”.