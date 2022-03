MN - Agostini su Giroud: "Giocatore importante, indipendentemente dai gol"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante rossonero Massimo Agostini, intervistato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva, si è espresso in questo modo sull'impatto di Olivier Giroud sul Milan (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Uno come lui, in area di rigore, se ha la palla buona la butta dentro. E’ un giocatore importante, ogni volta che è sceso in campo ha dato un contributo importante alla causa indipendentemente dai gol".