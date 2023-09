MN - Akcelrod: "Giroud è ancora un giocatore di livello, potrà aiutare nella crescita dei giovani. Ecco cosa penso di Okafor"

Il Milan ha infilato la quinta vittoria su sei partite in campionato grazie al 3-1 sul campo del Cagliari. Tra i protagonisti anche Yacine Adli che si è ben comportato in mezzo al campo al posto di Krunic. Un altro francese che si aggiunge alla colonia già ricca di Milanello. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gregoire Akcelrod, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Quanto può incidere il ruolo di Giroud nel processo di maturazione di Jovic e Okafor, ieri, tra l’altro, in gol?

“Secondo me i dirigenti del Milan l’hanno proprio pensata così. Giroud è ancora un giocatore di grandissimo livello, la prima scelta di Pioli resta lui. Però può aiutare tutto l’ambiente a far crescere i ragazzi giovani. Okafor è molto interessante: è dinamico, rapido. Per me, se entra nei giri giusti, può arrivare a segnare dai 10 ai 15 gol stagionali”.