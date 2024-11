MN - Albertini: "Fonseca un top? Se vincerà lo scudetto... Al Milan manca continuità"

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio 2024, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milannews.it, parlando del momento del Milan dalla situazione dell'allenatore fino ad alcune individualità che si stanno mettendo in mostra. Le sue dichiarazioni.

Sul lavoro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan: "Se potrà diventare un top? Beh se vincerà uno scudetto sì (ride, ndr). Il lavoro dell'allenatore dipende dai risultati, sono il frutto del lavoro di un anno di un tecnico. Se Fonseca lo troveremo nella lista dei migliori allenatori, vorrà dire che avrà vinto il campionato. Fonseca mi sembra molto lineare, a volte da fuori giudichiamo quello che vorremmo e non quello che è realmente. Gestire un gruppo di giocatori nel quotidiano non è semplice, infatti io non ho voluto fare l'allenatore (ride, ndr). Quello che sta mancando al Milan è la continuità, fa partite straordinarie e poi perde punti come è successo a Cagliari dopo il Real Madrid. Quando si cambia allenatore può succedere di non raggiungere subito i risultati sperati all'inizio e quindi è presto per giudicarlo".