MN - Albertosi: "Mi auguro che sia solamente una stagione di transizione che prepari ad altre di successo"

Albertosi: "Mi auguro che sia solamente una stagione di transizione che prepari ad altre di successo"

Il Milan si appresta a giocare una finale di Coppa Italia, che potrebbe dare un senso a una stagione che definire negativa è un eufemismo. Appuntamento a Roma il 14 maggio contro una fra Bologna ed Empoli. Un torneo, la Coppa Italia, che il Milan ha vinto poche volte, l'ultima nel 2003. E prima ancora nel 1977, in una stagione analoga a quella attuale, con i rossoneri che chiusero il campionato al decimo posto. Di quella squadra faceva parte Enrico Albertosi, che commenta così ai microfoni di MilanNews.it.

Albertosi, il Milan si è risvegliato ancora una volta nel derby

"Un bel Milan, che ha saputo sfruttare le occasioni capitate e ha meritato ampiamente. Ha sicuramente condizionato il fatto che l'Inter fosse rimaneggiata, lasciando fuori un po' di giocatori in vista della partita di domenica contro la Roma. Ma non credo che l'Inter abbia sottovalutato l'impegno perché aveva l'obiettivo del Triplete, ma certamente non ha giocato un granché bene, al contrario del Milan".

Stagione un po' strana, quella del Milan. Imprevedibile

"A corrente alternata, non me lo spiego nemmeno io. Mi auguro che sia solamente una stagione di transizione che prepari a stagioni di successo. Credo che i giocatori per fare bene ci siano".