MN - Aldo Savi è stato rimosso dal sito ufficiale del Milan a conferma del licenziamento per giusta causa

Aldo Savi, Financial & Administrative direcator del Milan, è diventato un nome conosciuto ai tifosi rossoneri come “la talpa” degli investigatori della Guardia di Finanza in merito all’indagine, ancora in corso, per accertare – secondo la procura di Milano – la reale proprietà del club che è detenuto per il 99,97% da RedBird Capital di Gerry Cardinale.

Qualche settimana fa, Savi era stato sospeso dal suolo, ma ora arriva novità importante: il suo nome è stato infatti rimosso dall'organigramma presente sul sito ufficiale del club rossonero, a conferma del licenziamento per giusta causa.

di Pietro Mazzara