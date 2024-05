MN - Aliberti: "Pioli ai tempi era bravo, educato, per bene. È troppo umile per questo calcio, lui parla con i fatti"

vedi letture

Contro la Salernitana si è chiuso il ciclo di Stefano Pioli al Milan. Dopo cinque anni e contro la squadra che l'ha lanciato nel calcio professionistico. Ne abbiamo parlato con Aniello Aliberti, presidente all'epoca dei granata che decise di puntare sul tecnico nel lontano 2003. In esclusiva per MilanNews.it.

Pioli chiude un cerchio al Milan, Lei ha avuto un ruolo importante nella sua carriera dandogli per primo fiducia fra i "grandi"

"All'epoca era prematuro fare una previsione del genere, ma era bravo e veniva dai settori giovanili. Lo volle a tutti i costi il direttore sportivo di allora, il compianto Carmine Longo. Era bravo, educato, per bene un po' fuori dagli schemi rispetto ad altri allenatori che abbiamo visto anche di persona. Si merita il meglio, un uomo educato e per bene sotto tutti i punti di vista".

Troppo umile per questo calcio?

"Sicuramente sì. Non è uno di quegli allenatori che vogliono mettersi in mostra, che fa le sceneggiate in campo. Questo non gli appartiene. Parla con i fatti, allena e porta a casa i risultati. Certo, devi avere il sostegno dei giocatori e della società".