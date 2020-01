MN - All. Rhodense: "Ibra in campo con la Samp? Non mi sorprenderei affatto"

Gabriele Raspelli, allenatore della Rhodense, ha parlato a MilanNews.it della partita che si è tenuta oggi a Milanello.

Dal punto di vista tattico, ha fatto qualche richiesta ai compagni di squadra?

"Ha dato indicazioni ai suoi centrocampisti di stare più corti sotto alla linea d'attacco, anche per non tenere la squadra lunga. Ha dato veramente l'impressione di un giocatore che, grazie alla propria personalità, può essere fondamentale per aiutare i compagni in un momento difficile dal punto di vista mentale come quello che stanno attraversando i rossoneri"

Per come lo ha visto, si soprenderebbe di vedere Ibra a guidare l'attacco del Milan dal primo minuto già contro la Sampdoria?

"No, non mi sorprenderei affatto. Deve lavorare, indubbiamente, ma è un campione che ti dà una mano in tutti i modi. Dove magari non arriva perchè è un po' in difficoltà fisicamente, arriva grazie al resto".