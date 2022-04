MN - Alle 18 siamo in diretta Twitch! Si avvicina Milan-Genoa, le ultime sugli infortunati. Scopri il nostro ospite

MilanNews.it

A partire dalle 18:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch

I TEMI E GLI OSPITI

Dopo il pareggio a reti inviolate allo Stadio Olimpico Grande Torino è tempo di voltare pagina e concentrarci sulla sfida di venerdì contro il Genoa di Blessin. Occhi puntati su Milanello: dopo il recupero di Rebic e Castillejo nella giornata di ieri, oggi sarà fondamentale per capire se Bennacer potrà recuperare per il match di San Siro contro i rossoblu. Ibra ancora out per un sovraccarico al ginocchio sinistro: potrà essere ancora utile in questo finale di stagione oppure è davvero giunto il momento di dire basta? Parleremo di questo e tanto altro ancora con un ospite molto gradito: con noi ci sarà anche Giano di "Cosa Mangiamo Oggi?", punto di riferimento, insieme alla sua compagna Franci, per gli amanti della buona cucina sul web e appassionato tifoso rossonero! E ovviamente i protagonisti sarete anche voi della chat, con i vostri messaggi e le vostre domande. Vi aspettiamo numerosi!

Saremo in diretta dalle 18 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Manuel Del Vecchio e Antonello Gioia. Ospite: Giano di "Cosa Mangiamo Oggi?"; conduce: Rino De Niro.

