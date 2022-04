MN - Altafini sulla Champions League: "Il Milan non poteva fare di più"

MilanNews.it

José Altafini, leggenda rossonera nonché quarto miglior marcatore della storia del Milan con 161 reti realizzate tra il 1958 e il 1965, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul Milan in Champions League: “Il girone di Champions League del Milan era difficile. Non penso potesse fare qualcosa di più. I ragazzi sono stati bravi, penso che la società sia rimasta contenta di ciò che hanno fatto i giocatori è stata dura”.