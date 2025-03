MN - Amelia sul Milan: "Deve ritrovare stabilità in tutti i reparti, dalla dirigenza alla squadra ed allenatore"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Marco Amelia, che impressioni stai avendo da questo Milan?

"L'idea è quella di una squadra che è partita con una giusta ambizione, che ha avuto difficoltà. Che ha sbagliato delle partite e ne ha fatte altre da Milan. Una squadra che oggi si ritrova a dover trovare una stabilità in tutti i reparti: dirigenziale, vedendo il discorso della ricerca del ds. Ma anche a livello di staff e allenatore, dove c'è stato un cambiamento e vediamo come finirà la stagione. E poi anche a livello di spogliatoio, dove ci sono ruoli poco definiti".

Per ruoli poco definiti intendi la mancanza di leader?

"Nel mio Milan c'erano 6-7 giocatori di spessore a livello di spogliatoio oltre che in campo e si seguiva una linea. Tutto questo lo si sta cercando di costruire, Ibrahimovic ci sta provando ma quando c'è da fare questo lavoro ci vuole tempo. Le vittorie si costruiscono nel tempo e attraverso le sofferenze. Per questo dico che per vedere il Milan nelle posizioni alte ci vorrà ancora del tempo. Mi auguro intanto che questo campionato finisca bene con la qualificazione in una competizione europea".

Nella tua esperienza al Milan c'è stato un momento in cui hai assistito a una vera rivoluzione e conseguente momento di difficoltà. Estate 2012

"C'erano tanti giocatori che avevano un peso non solo come calciatori, ma anche come uomini. Abbiamo fatto fatica a ricreare gli equilibri di spogliatoio. Nel 2012 siamo partiti malissimo, ci siamo ripresi e alla fine ci siamo qualificati in Champions League all'ultima giornata. L'anno successivo facemmo fatica nuovamente, ci siamo ripresi nel girone di ritorno ma le difficoltà si iniziavano a vedere".