MN - Amoroso: "Nel mio Milan tutti forti: la genialità di Kakà, l'intelligenza di Shevchenko, il tempismo di Gilardino e Inzaghi. E poi Maldini, Costacurta, Kaladze, Cafu, Seedorf, Pirlo, Gattuso"

Udinese-Milan è l'occasione per parlare con un gradito doppio ex. Solo 4 presenze con la maglia del Milan, ma Marco Amoroso è stato a cavallo degli anni '90 e gli anni 2000 uno degli attaccanti più forti e belli da vedere in Serie A. E ci racconta cosa fa oggi e le sue memorie da ex rossonero. In esclusiva per MilanNews.it

Il tuo Milan era altra cosa

"Tutti erano forti, ogni ruolo aveva giocatori unici al mondo. Fare l'elenco è lunghissimo: la genialità di Kakà, l'intelligenza di Shevchenko, il tempismo di Gilardino e Inzaghi. E poi Maldini, Costacurta, Kaladze, Cafu, Seedorf, Pirlo, Gattuso. È stato davvero un piacere per me giocarci".