MN - Antonini: “Vi dirò una cosa: il Milan quest’anno aveva bisogno di Ibra, anche a 41 anni"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luca Antonini, terzino del Milan tra il 2008 e il 2013, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it dopo la vittoria contro la Sampdoria e in vista della decisiva sfida di domenica contro la Juventus.

Conosci a perfezione Ibrahimovic: che consiglio gli daresti in ottica fine della sua carriera?

“Io che dò consigli a lui? Ma scherziamo? È una delle persone di cui ho più stima nel mondo del calcio. Anzi, vi dirò una cosa…”.

Prego.

“Il Milan quest’anno aveva bisogno di Ibra, anche a 41 anni. Peccato per i problemi che ha avuto, perché avrebbe sicuramente segnato gol pesanti che avrebbero trascinato i rossoneri. Con lui sempre al 100%, a quest’ora il Milan non starebbe lottando ancora per un posto in Champions…”.