MN - Avanti: "Peccato che Rashford abbia cambiato carattere. Ma il talento c'è tutto"

Marcus Rashford e Kyle Walker nel mirino del Milan. Solo uno però può vestire la maglia rossonera per i regolamenti della FIGC sui calciatori britannici. Chi può fare al caso dei rossoneri? Ne abbiamo parlato col collega Paolo Avanti. Vice-caporedattore di Gazzetta.it, cura il podcast sul calcio inglese "In the box". In esclusiva per MilanNews.it

Paolo Avanti, Marcus Rashford sembra più che mai una necessità a maggior ragione dopo ciò che si è visto contro il Cagliari

"Assolutamente sì. C'è da dire che Rashford ha avuto un inizio di carriera folgorante, una volta uscito dall'Academy del Manchester United. Peccato che si sia inabissato e abbia pure cambiato carattere. Perché era un personaggio molto positivo che faceva beneficenza, poi è diventato un bad boy. Ma il talento c'è tutto".

A Manchester la situazione sembra difficile per lui

"Va detto che allo United sono andati in crisi tutti e probabilmente ha bisogno di un ambiente nuovo".