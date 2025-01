MN - Avanti: "Rashford non è un 9 classico ma vede la porta"

Marcus Rashford e Kyle Walker nel mirino del Milan. Solo uno però può vestire la maglia rossonera per i regolamenti della FIGC sui calciatori britannici. Chi può fare al caso dei rossoneri? Ne abbiamo parlato col collega Paolo Avanti. Vice-caporedattore di Gazzetta.it, cura il podcast sul calcio inglese "In the box". In esclusiva per MilanNews.it.

Il Milan sembra orfano di Giroud, Rashford non è un 9 classico

"Non lo è ma vede la porta. Certamente preferisce fare l'esterno ma essendoci al Milan Rafa Leao è chiaro che Rashoford giocherebbe centravanti. Ma non ci sarebbe paragone né con Abraham né con Morata a livello realizzativo e nel creare occasioni. Insomma, sarebbe un grande acquisto per il Milan".

Rashford vuole rilanciarsi con la nazionale inglese, eppure chi lascia la Premier trova poco spazio con la selezione: Tomori è di fatto sempre stato ignorato. Lo stesso vale per Loftus-Cheek e Abraham

"I giocatori citati erano considerati di seconda fascia, dato che non giocavano titolari nei loro club. Al contrario Rashford è sempre stato un titolare al Manchester United, a parte quest'ultimo periodo con Amorim. E se dovesse trasferirsi in Italia e fare bene non credo che Tuchel lo ignorerebbe. Certo, passare dalla Premier League alla Serie A è considerato un downgrade, l'opposto di quel che succedeva negli anni '90. Ma il campionato italiano, per quanto decaduto, ti fa crescere per come si difende. Quindi se Rashford scegliesse il Milan e facesse bene anche solo per mezza stagione avrebbe solo da guadagnarci".

Cosa non è andato tra Rashford e Amorim?

"La sua esclusione è misteriosa: o è successo qualcosa che non sappiamo, o il nuovo tecnico ha deciso di tirare una riga e far fuori quelli del vecchio gruppo per ricostruire in modo deciso e profondo".