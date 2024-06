MN - Avviati i lavori di pulizia generale dell'area San Francesco a San Donato

Sono iniziate in questa settimana le operazioni di pulizia generale (tra cui sfalcio dell’erba, rimozione di rifiuti e recinzione) dell’area di San Donato Milanese sulla quale insiste la proposta di Variante al Piano Integrato di Intervento presentata dal Milan lo scorso settembre.

L’intervento, richiesto dal Comune di San Donato e dalla Polizia di Stato per motivi di sicurezza, è svolto su terreni privati e in accordo con la stessa Polizia, a beneficio dell’intera popolazione locale.

Come ben saputo, l’area è ferma da oltre trent’anni, non essendo mai stato dato seguito alla convenzione firmata già nel 1992. Da più di dieci anni, il sito è abbandonato al degrado. Gli interventi susseguitisi nel corso del tempo si sono infatti dimostrati non risolutivi, lasciando puntualmente posto all’accumulo di rifiuti e alle mal frequentazioni.

Il Club riscontra con piacere le tante dichiarazioni positive da parte dei cittadini di San Donato, che finalmente assistono alla realizzazione di attività concrete per mettere in sicurezza la zona in questione.

di Antonio Vitiello