MN - Bacconi: "Pioli è stato troppo generoso con Theo. Il francese è un pericolo per il Milan"

Dopo le prime due giornate è già tempo di processi per il Milan. Per i risultati, per il gioco, per i problemi tattici. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it



In questo Milan con Paulo Fonseca servono altri uomini?

"Theo è pericoloso per il Milan. Serve un giocatore che spinge ogni tanto ma che ti permette di avere la diagonale coperta. Una squadra che si espone così ha bisogno di queste caratteristiche. Magari un giocatore meno spettacolare, ma più umile. Pioli è stato troppo generoso con lui, dandogli carta bianca. Ora il francese fa fatica a ritrovarsi".