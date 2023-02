MN - Baiocchini su Thiaw: "Lo abbiamo visto poco, però ogni volta che ha giocato mi è sembrato uno dei migliori. Me lo aspetto col Torino"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Thiaw: "Thiaw lo abbiamo visto poco, però ogni volta che ha giocato mi è sembrato uno dei migliori; anche contro l'Inter non ha fatto male: attento, fisico e rognoso. Contro il Torino me lo aspetto titolare: è il momento di far giocare i nuovi che hanno dato segnali positivi".