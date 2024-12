MN - Bargiggia: "Fonseca non è come Mourinho, non credo che l'uscita sugli arbitri sia stata fatta per nascondere i problemi"

La sconfitta di Bergamo è stata dolorosa per questo Milan, settimo in classifica a -12 dal primo posto e a -9 dalla zona Champions, obiettivo fondamentale per il percorso di crescita del club. Abbiamo parlato del momento complicato dei rossoneri col noto giornalista Paolo Bargiggia. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

⁠Fonseca al termine della partita contro l'Atalanta è stato molto duro con l'arbitro

"Onestamente l'uscita su La Penna mi ha un po' sorpreso anche perché se andiamo a vedere lui ha insistito molto sul fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez, però è un po' opinabile. Va bene che con questo protocollo vale tutto e il contrario di tutto. Mi è sembrata una lamentela a metà tra la frustrazione per non aver preso punti e una situazione un po' difficile da gestire".

Pensi che ci sia un reale accanimento contro il Milan o le parole del tecnico siano state un tentativo per evitare di parlare di un pesante ko e dei problemi della squadra?

"Sono dichiarazioni che arrivano da un allenatore solitamente equilibrato, sportivo, che non usa questi alibi. A volte certe uscite sono strategiche per il futuro, come quella che fece Conte sul VAR dopo il match con l'Inter. Si è capito che era d'accordo anche la società sull'uscita di Fonseca, ma non penso che sia stata fatta per nascondere i problemi. Non mi sembra il tipo, Fonseca. Per intenderci, non è come Mourinho".