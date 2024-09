MN - Bargiggia: "Il Milan doveva andare fino in fondo con Lopetegui. Io avrei scelto De Zerbi"

Milan in grande difficoltà, arriva una sconfitta sulla carta prevedibile contro il Liverpool ma è sconsolante l'atteggiamento adottato dai rossoneri, che sembrano non riuscire a trovare una via di uscita. E ora c'è il derby. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Paolo Bargiggia, in esclusiva per MilanNews.it

Come valuti in generale la scelta di inizio stagione di Fonseca, quando erano disponibili tecnici come Conte o Tuchel pensando ai top, ma anche a Conceicao per un profilo internazionale in ascesa o De Zerbi: italiano, giovane e milanista?

"Su Conte non sono convinto. È stato un colpo di teatro di De Laurentiis, l'unico che potesse fare per far dimenticare le sciagure dell'anno scorso, ma Conte in effetti è un allenatore così ingombrante e con un passato recente negativo nei rapporti con i club che non l'aveva cercato nessuno. Il profilo di Tuchel non è stato preso in considerazione per gli eccessivi costi: bisogna valutare il compenso moderato che danno a Fonseca. Secondo me sono stati un po' incoerenti, perché se avevano scelto Lopetegui dovevano andare fino in fondo con lui senza farsi condizionare. E poi trarre delle conclusioni. Io avrei assolutamente provato a incontrare De Zerbi per capire le sue motivazioni e i suoi progetti. Fa anche lui un calcio offensivo e magari non equilibratissimo, però è un allenatore italiano che conosce le dinamiche e certi meccanismi. Conceiçao poteva essere valutato, ma io sarei andato su De Zerbi".