MN - Basile (DAZN): "Conceiçao? In Portogallo lo chiamano il Simeone portoghese"

Intervistato da Milannews.it, Giorgio Basile, giornalista di DAZN, ha rilasciato queste parole:

Giorgio Basile, con un po' di ritardo ma Sergio Conceiçao è finalmente arrivato al Milan

"Si parlava del suo approdo in Italia già da un po'. Ero da subito convinto subito della sua scelta, perché conosce il campionato e ha doti importanti come la leadership e l'abilità nella gestione di giocatori, anche quelli più problematici. In Portogallo lo chiamano, non a caso, il Simeone portoghese".

Concordi sull'accostamento a Simeone?

"Per l'atteggiamento aggressivo e la capacità di cambiare in corsa direi di sì. Il Porto iniziava col 4-2-4 o 4-4-2 con Pepê e il figlio Francisco come esterni alti. Ma a partita in corso cambiava tantissimo. Ama il 4-2-3-1 e glielo permetteva Taremi davanti che apriva tantissimo lo spazio agli esterni che si accentravano. Arrivavano reti da fuori area o in azioni come quella che ha portato il Milan al 3-2 contro l'Inter. Tatticamente davvero preparato, sa leggere benissimo le partite e già nel derby abbiamo visto come abbia deciso di non togliere Pulisic, per tenere uno che può farti la giocata decisiva. E infatti..."

8 giorni di panchina, già un trofeo. Difficile immaginarsi una partenza simile

"Nemmeno i migliori tifosi di Conceiçao potevano sognare un avvio del genere. È stato diciamo favorito da due partite così importanti contro dirette rivali hanno agevolato il discorso stimolo".