MN - Benassi vota Inter: "Nerazzurri più forti, ma Milan, Napoli e Juve faranno bene"

Intervistato in esclusiva sul sito di MilanNews.it, questo il commento di Marco Benassi, ex centrocampista della Fiorentina attualmente svincolato, che dice così la sua sulla corsa scudetto: "Con tutta onestà: quest’anno ho visto molte partite e devo dire che, come ho visto l’Inter, non ho visto nessun’altra. Sicuramente Milan, Juve e Napoli proveranno fino alla fine a stare lì, ma come favoriti vedo i nerazzurri”.