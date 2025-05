MN - Beneforti: "Appena il Genoa ha abbassato i ritmi, il Milan ha ribaltato la partita"

In sei giorni il Milan sfiderà per due volte il Bologna. E se la partita del venerdì per i rossoneri conta relativamente, il 14 maggio è la data in cui ci si gioca la stagione. I felsinei, a differenza del Diavolo però, non possono mollare nemmeno l'appuntamento di San Siro essendo ancora in corsa per la Champions. Qual è lo stato attuale dei rossoblù? Ne abbiamo parlato con Claudio Beneforti, storica firma del Corriere dello Sport da anni a seguito del Bologna. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni per MilanNews.it.

L'impressione è che molti a Bologna preferiscano la vittoria della Coppa Italia alla qualificazione in Champions League

"È l'idea della maggioranza, che ha voglia di vincere qualcosa dopo tantissimo tempo. Chiaro che la Champions porta alla società tanti più denari ma anche nel club fin da inizio anno hanno puntato sul raggiungimento della finale di Coppa Italia per giocarsela. E Italiano ha fatto un grandissimo lavoro".

Nella finale di Roma cosa può fare la differenza?

"Le motivazioni le hanno tutte e due perché il Milan non può sbagliare e il Bologna vuole regalarsi il sogno. Io sono convinto che saranno importanti anche gli episodi: sarà una gara intensa ed equilibrata. Vedendo quel che è stata al partita del Milan a Genova è chiaro che la qualità e il talento dei rossoneri sono superiori alle dosi di qualità di talento che ha il Bologna. Ma saranno importanti anche i ritmi, che se il Bologna riuscirà a tenerli alti, se riuscirà ad essere aggressivo, intenso come lo è stato in tante partite di campionato allora farà vivere al Milan momenti di difficoltà. Chiaro che se giochi a ritmi bassi, alla velocità che preferisce il Milan, allora la squadra di Conceiçao è favorito perché ha quei colpi che il Bologna non ha. Nell'ultima partita di campionato finché il Genoa ha marcato ed è andato addosso il Milan non ha fatto molto, appena il Genoa ha abbassato i ritmi il Milan ha ribaltato la partita in un minuto e mezzo".